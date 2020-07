«Noi siamo andati a Lecce in campo neutro, ma pensate come 20mila tifosi avrebbero soffiato dietro alla squadra. Mi auguro che più in là si possa fare qualcosa per loro, hanno riaperto i cinema e dovremmo perlomeno riaprire gli stadi agli abbonati. Distanziamoli, facciamo qualcosa, ma è veramente brutto giocare così». Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, rilasciate in conferenza stampa nel post partita del match contro l’Atalanta.