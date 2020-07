L’Avellino è alla ricerca del nuovo allenatore, la squadra biancoverde sta sondando diversi profili, ma c’è un tecnico in pole. Infatti secondo quanto riporta “Tuttoavellino.it”, Gaetano Auteri, ex tecnico del Catanzaro, sembra aver staccato tutti per la panchina della squadra irpina. Perdono quota le candidature di Fabio Pecchia, Tonino Asta e Giuseppe Scienza, tutti allenatori accostati al Palermo.