L’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” della situazione in casa biancoceleste legata al rinnovo di Simone Inzaghi: «Mi aspetto chiarezza. Che si siedano al tavolo e giochino a carte scoperte. Se si va avanti ancora, devono essere chiare le cose, però credo che sia un bene che a questo punto le strade si dividano. Inzaghi ha fatto bene in questi anni anche se questa stagione la ritengo fallimentare senza l’entrata in Champions. La campagna acquisti non è stata all’altezza. Ripeto, o tutto è chiaro e detto al mondo, o sennò è meglio dividersi.

Io non voglio mettermi a fare il commercialista allora dico che mi piacerebbe Sarri alla Lazio perché darebbe quel qualcosa in più. Ma visto che mi pare difficile, credo che l’ideale per la piazza sia Mihajlovic: fa esprimere un ottimo calcio e alla Lazio avrebbe materiale per lavorare bene».