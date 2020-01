Continua l’intervista del DG del Savoia Rais alla “Zanzarosa”, in onda su Radio Sprint: Campionato poco sereno, torneo viziato, a Palermo fanno i tuffi”, ci spiega le ultime dichiarazioni del presidente del Savoia, Mazzamauro? «Sottolineo innanzittutto che nessuno, da queste parti, vuole stuzzicare i tifosi del Palermo. È normale che il presidente butti un occhio alle partite dei rosanero, per capire cosa succede. Ed è rammaricato del fatto che rigori evidenti a noi non vengono dati, e rigori dubbi da altre parti vengano dati. Noi abbiamo prodotto un reportage video abbastanza eloquente, e contiene anche il rigore non dato l’ultima domenica. E se facciamo il conto di quel che è successo, a noi mancano 7-8 punti, e ad oggi la classifica sarebbe ben diversa… A proposito di tifosi, vorrei sottolineare che anche a Palermo stanno venendo delle fotografie o fotomontaggi sulla mia persona. Ci tengo a dirlo perchè non ho mai insultato nessuno, e quindi pretendo di non essere, a mia volta, insultato. A livello personale valuterò la possibilità di tutelarmi. Se la soglia viene superata devo tutelare la mia immagine».