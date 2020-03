Il dg del Savoia, Rais, ha parlato ai microfoni di “TuttoserieD.com” a proposito del momento che sta vivendo il calcio per mano del Coronavirus: «In questo momento non ci sono le condizioni di sicurezza per permettere il prosieguo del campionato, lo si è visto anche ieri in Serie A. È inutile entrare in campo con le mascherine quando poi i giocatori nell’enfasi di un gol si abbracciano e si baciano. E’ stato un cattivissimo esempio, anche se non lo posso imputare ai giocatori che nel momento che stanno giocando e sono dentro una gara di campionato, dimenticano un po tutto facendo saltare tutti i presupposti che sarebbero dovuti essere messi in atto. Sono favorevole alla decisione adottata dal Consiglio direttivo della LND, concordo sullo stop totale fino a che la situazione Nazionale non si sarà regolarizzata».