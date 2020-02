Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Giovanni Rais, dg del Savoia, ha parlato delle accoglienze che sempre più spesso il Palermo riceve in occasione dei suoi match in trasferta. Ecco le sue parole: «Possono dimenticarsi che a Torre Annunziata riceveranno l’osannazione di turno. Noi rispetteremo il Palermo, ma lo ospiteremo come facciamo con tutte le squadre dall’ultima che affronteremo tra qualche domenica al Giugliano, terza forza del campionato».