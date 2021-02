«Non credo ci sia una correlazione tra gli stipendi percepiti dai migliori giocatori, le commissioni degli agenti e la crisi. Per i talenti straordinari c’è sempre spazio. E’ normale che tutti pensano che Haaland sia una stella futura del calcio in quanto è difficile fare quello che fa alla sua età. Sarà una delle future stelle del prossimo decennio perchè vediamo che stelle come Ibrahimovic, Ronaldo e Messi stanno arrivando a un’età in cui tutti si chiedono: ‘Per quanto tempo possiamo ancora goderceli?’. Quinti tutti cercano la nuova generazione.

Solo un massimo di 10 club possono permettersi di acquistare Haaland e quattro di questi sono squadre di Premier League. Non credo ci sia un allenatore o direttore sportivo al mondo che direbbe non sono interessato a lui. E’ come dire che un team di Formula 1 non sarebbe interessato ad avere Hamilton». Queste le parole dell’agente Fifa, Mino Raiola, rilasciate ai microfoni della “BBC” in merito ad Haaland.