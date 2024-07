Ragazzo, dobbiamo operarti di nuovo: torna in campo nel 2025 | La stella della Serie A ferma da 2 anni

Terribili notizie per l’allenatore. Un’altra operazione a causa del secondo infortunio: torna in campo l’anno prossimo.

Preparazioni estive delicatissime per tutte le squadre di Serie A. I nuovi calciatori arrivati dal mercato stanno raggiungendo i compagni, mentre chi ritorna dai tornei estivi tra Copa America ed Euro 2024, si aggregherà alla squadra definitivamente nelle prossime giornate. Gli occhi sono tutti sulle condizioni fisiche dei vari calciatori. Inevitabilmente.

Sì, perché una stagione così lunga ha portato strascichi a tutte le squadre, soprattutto quelle che hanno avuto tanti nazionali in estate partire tra Germania e Stati Uniti. Infortuni sempre più frequenti, ormai piaga del calcio estivo, con gli staff ormai attenti a ogni minimo particolare.

L’estate per molti rappresenta anche il rischio di una ricaduta. E questo sembra essere il caso di un giocatore in particolare, già infortunatosi lo scorso anno, le quali condizioni non sembrano migliorare. E questo nonostante siano passati 9 mesi dall’infortunio al ginocchio. Per lui si prospetta una nuova operazione: potrebbe tornare in campo nel 2025.

Ancora non recupera dall’infortunio

Ma nonostante i tempi di recupero siano ampiamente trascorsi, Schuurs dovrà probabilmente attendere ancora qualche mese per mettere piede in campo. Lo racconta l’edizione di Torino di Repubblica, nel delineare la possibilità che il difensore granata non sia ancora pronto per aggregarsi alla squadra.

Il giocatore sta proseguendo la riabilitazione dall’infortunio al legamento crociato avvenuto lo scorso anno, nell’ottobre del 2023, nella gara persa dal Torino per 3-0 contro l’Inter dello scorso campionato. Adesso c’è chi ipotizza addirittura un secondo trattamento sotto i ferri. Ecco la situazione e quando potrebbe tornare.

Ipotesi seconda operazione per Schuurs

Il quotidiano Repubblica avrebbe parlato dunque di ipotesi seconda operazione per l’olandese. Il giocatore, arrivato dall’Ajax nel 2022, ha collezionato più di 40 presenze nel primo anno a Torino, fino allo scorso autunno quando contro l’Inter a inizio secondo tempo era andato incontro al grave infortunio al ginocchio.

In questo momento Vanoli ha deciso di lasciare il giocatore a riposo, concedendogli alcuni giorni in famiglia per riposare. Nelle prossime settimane verrano poi prese le decisioni riguardo una eventuale nuova operazione, che sarebbe sul tavolo delle possibilità per permettere al giocatore di recuperare al 100% la condizione. Intanto il Torino, che ha perso anche Buongiorno e Rodriguez dal mercato, cerca disperatamente uomini per una difesa più che mai rimaneggiata.