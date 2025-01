Ragazzo, da oggi sei FUORI ROSA | Baroni lo caccia dalla Lazio: tragedia a Formello

Lazio, mister Baroni prende una importante decisione: il calciatore è fuori rosa. Una vera e propria tragedia a Formello

La sconfitta rimediata, nell’ultimo weekend di campionato, in casa contro la Fiorentina non cambia assolutamente la voglia della Lazio di ritornare a giocare la Champions League per la prossima stagione.

Anche se, mai come in questo torneo di Serie A, è molto difficile visto che ci sono tante ed altre squadre con il loro stesso obiettivo e che non molleranno di un solo centimetro.

Intanto, però, nel centro sportivo di Formello non arrivano affatto buone notizie. Una vicenda che rischia di provocare un vero e proprio terremoto all’interno del team biancoceleste.

Mister Baroni è stato molto chiaro con il calciatore, per lui non c’è più posto in squadra. Anzi, addirittura, sta seriamente pensando di metterlo fuori rosa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. O forse qualche tifoso in particolare sì.

Lazio, Baroni prende la sua decisione: il big rischia di finire fuori rosa

Il suo contratto andrà ufficialmente in scadenza il 30 giugno 2027, ma la sua avventura in biancoceleste potrebbe terminare molto prima. Lo sa benissimo Gaetano Castrovilli, arrivato in estate a zero dalla Fiorentina, che non ha convinto più di tanto il suo allenatore. Non per colpa sua, visto che è stato vittima di molti infortuni che lo hanno pesantemente condizionato, ma anche per la difficoltà nell’inserirsi negli schemi tecnici e tattici del suo allenatore.

Se da una parte c’è l’ex viola che rischia seriamente di non rientrare più nei piani del tecnico biancoceleste, dall’altra c’è un calciatore che potrebbe seriamente convincere Baroni a puntare su di lui in questa seconda parte della stagione. Si tratta di Toma Basic che, dopo alcune difficoltà iniziali, potrebbe seriamente spuntarla ai danni del collega. Per l’ex Salernitana, infatti, le possibilità di un suo reintegro nella rosa dei 25 per la Serie A è molto alta rispetto proprio a Castrovilli.

Lazio, per Baroni è arrivato il tempo di decidere: chi è dentro e chi è fuori

Per Castrovilli le possibilità di un suo addio, anche in questa sessione invernale, sono molto alte. Altrimenti il discorso verrà rinviato in estate. La volontà del calciatore, però, è quella di mettersi in mostra e di dimostrare a tutti di essere all’altezza della situazione. Il Monza pare essersi timidamente mosso ma vedremo se in queste ore la situazione si sbloccherà.

Secondo quanto annunciato dal “Corriere dello Sport” pare che Baroni sia più orientato ad escludere Castrovilli “promuovendo” Basic al suo posto. Bisogna fare presto visto che, alla chiusura del mercato invernale, mancano pochissime ore. L’obiettivo è quello di dare una svolta definitiva in questa stagione che è iniziata nel migliore dei modi e con un quarto posto assolutamente da blindare.