L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, al termine della sfida contro il Palermo:

«Dispiace tanto perché sapevamo quanto fosse importante questa gara per i tifosi. Abbiamo cercato fino alla fine di fare gol, prendendo in mano il match. Il Palermo ha sbloccato il derby e dopo si è chiuso e non siamo passati. Il gol è frutto di una nostra disattenzione e questo pesa».





«In uno stadio senza gente non è derby. Per 70′ abbiamo dato tutto. Dispiace tanto per la città, avevamo costruito un percorso valido. Dobbiamo rimetterci in piedi. La batosta non è facile da accettare, ma adesso ci rialziamo e vediamo di riprendere la rotta».