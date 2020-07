Con la presentazione di staff dirigenziale e tecnico, fissata per domani sera, è ancora la questione Giraud a tenere banco in casa oplontina. Il sindaco Vincenzo Ascione, ad oggi, non può ancora fornire risposte certe sui lavori di adeguamento all’impianto di Piazzale Gargiulo e ci accenna quale potrebbe essere la soluzione alternativa. Ecco le sue parole, riportate da “Oplotini.com”: «Stiamo valutando se i lavori necessari per ottenere le opportune certificazioni sono di veloce eseguibilità, di importi sostenibili e soprattutto se possono essere eseguiti in tempo utile per la richiesta di ripescaggio. Se queste componenti non dovessero venire a galla, allora la nostra strada maestra sarà quella di fare richiesta di deroga, vista la situazione eccezionale che si è verificata quest’anno, per poi procedere con il progetto di riqualificazione complessiva che stiamo preparando».