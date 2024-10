Questa è la nostra offerta: firmi con noi? Paul Pogba riallaccia gli scarpini | Con lui vincono titolo e Champions

Il centrocampista francese è pronto a rilanciarsi in questo importante club, dove proverà a vincere tutto.

Da diversi giorni Paul Pogba è tornato al centro dell’attenzione. Il centrocampista francese dopo la riduzione della squalifica per il caso doping vede molto vicino il rientro in campo. A partire da marzo prossimo il Polpo potrà giocare nuovamente in partite ufficiali. Di conseguenza il diretto interessato, anche per capire come possa proseguire la sua carriera, ha lanciato messaggi d’amore alla Juventus, squadra con cui ha un contratto fino al 2026.

La Vecchia Signora però gli ha chiuso le porte in faccia, e a conferma di ciò sono arrivate anche le parole ai microfoni di Dazn del ds Cristiano Giuntoli nel pre partita tra i bianconeri e la Lazio. “La nostra posizione è molto chiara, Paul è stato un grande calciatore, ora è tanto tempo che è fermo, lo scorso anno e anche quest’anno siamo stati costretti a fare degli investimenti su altri calciatori e in questo momento la rosa è al completo”.

Con queste parole dunque il dirigente juventino ha praticamente scaricato il calciatore, che dunque deve trovarsi una nuova sistemazione. Ed è proprio da questo punto di vista che nel corso degli ultimi giorni sono arrivate delle clamorose novità. Pogba infatti sta per riallacciarsi gli scarpini per legarsi ad un club che vuole vincere tutto.

Il futuro di Pogba

Dopo le conferme arrivate da Giuntoli, il campione del mondo 2018 si avvia verso la rescissione consensuale del contratto con la Juventus. Di conseguenza il calciatore sarebbe disponibile al trasferimento a parametro zero, e diversi club hanno iniziato a sondare il terreno.

Tra questi ce ne sono due in particolare che stanno valutando un suo possibile acquisto. Si tratta del Marsiglia e de Los Angeles FC. Nelle ultime ore però un’altra società ha iniziato a mostrare interesse nei suoi confronti. Si tratta di una squadra molto importante, che vuole vincere tutto.

Il Polpo vuole tornare ai massimi livelli

Sul centrocampista francese oltre ai club nominati in precedenza ultimamente ha mostrato interesse anche l’Al Nassr, squadra saudita in cui milita anche Cristiano Ronaldo, e che vuole vincere campionato e Champions League asiatica.

Sebbene per lui accettare la corte di questo club significherebbe lasciare il calcio che conta, in compenso andrebbe a percepire un pesante ingaggio nella Saudi Pro League.