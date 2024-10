Latina: in arrivo l’ex rosa Boscaglia per il dopo Padalino

Il Latina ha sciolto le riserve riguardo al nuovo allenatore che prenderà il posto di Pasquale Padalino, esonerato nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club laziale ha deciso di affidare la panchina a Roberto Boscaglia, reduce dall’esperienza all’Ancona nel finale della scorsa stagione.

L’accordo è stato raggiunto in serata e verrà ufficializzato a breve. Boscaglia, tecnico di grande esperienza, torna così a guidare una squadra di Serie C, con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera. Dopo i successi ottenuti alla guida del Trapani e della Virtus Entella, infatti, l’allenatore ha vissuto momenti difficili, culminati con l’esonero al Palermo nella stagione 2020/21 e quello al Foggia nel 2022 dopo solo cinque partite.

Per il Latina, l’arrivo di Boscaglia rappresenta una mossa importante per cercare di invertire la rotta in campionato e puntare a una stagione più positiva sotto la guida di un tecnico che conosce bene la categoria.