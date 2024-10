Genoa, nuovo infortunio per Ekuban: si riaccende la pista Balotelli

Il Genoa è alle prese con un altro infortunio: Caleb Ekuban, rientrato proprio negli ultimi giorni aveva ripreso ad allenarsi, ha rimediato una ricaduta e si aggiunge nuovamente alle assenze offensive di Vitinha e Messias. L’entità dovrà essere valutata, ma il suo problema fisico avrebbe fatto registrare un’accelerata alla trattativa per l’arrivo in rossoblù di Mario Balotelli, attualmente svincolato. L’ex Brescia – riporta Telenord.it – potrebbe essere a Genova domani per le visite mediche di rito.

