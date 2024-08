Questa è la nostra offerta: firma con noi e sarai RE | Adrien Rabiot in Serie A: follia di agosto

Rabiot riceve l’offerta da Re per rimanere in Serie A. Cambiano tutti i piani: è l’affare dell’estate.

Un’altra estate all’insegna dell’indecisione per Rabiot. Il francese che si era deciso solo a fine estate lo scorso anno a rinnovare con la Juventus, stavolta ha deciso di lasciare Torino definitivamente, ma il suo futuro rimane incerto.

Solo un prolungamento di un anno nel 2023 aveva fatto propendere il francese per la permanenza in Serie A, ma stavolta pare che le richieste economiche del centrocampista non siano corrisposte a quelle dei bianconeri. Questione anche di progetto tecnico, con Allegri che in lui vedeva un perno su cui costruire la manovra, e Thiago Motta evidentemente di altre vedute.

Per lui le offerte non mancano, anche dopo un’annata così così (spento in Campionato, non trascendentale agli Europei). Rabiot, che dal PSG è sempre andato a scadenza di contratto, anche quest’anno riuscirà ad ottenere probabilmente un ingaggio molto elevato, e c’è una nuova pretendente in Serie A.

Rabiot, nuova pretendente in Serie A

In questo momento Rabiot per accasarsi in una nuova squadra, chiederebbe un ingaggio di circa 7 milioni di euro. Su di lui ci sono come noto da tempo sia il Milan che l’Inter, anche se la pista italiana si è al momento raffreddata. I rossoneri infatti offrirebbero circa 5,5 milioni di euro, e le trattative sarebbero ferme per permettere al giocatore di potere sposare il progetto tecnico che più gli si addice.

A raffreddarsi sono state anche le piste estere, con Real Madrid e Manchester United – che sicuramente non avrebbero problemi a soddisfare la volontà del giocatore dal punto di vista dell’ingaggio – ancora ferme. In mancanza di accelerate, ci sarebbe una nuova pretendente in Serie A. Stiamo parlando della Roma.

Roma, idea Rabiot

Folle idea Rabiot. Con l’immobilismo di Milan, Inter, e club esteri, potrebbe clamorosamente inserirsi la Roma. È quanto filtra nelle ultime ore, una suggestione certo, ma pur sempre verosimile. I giallorossi infatti hanno nel centrocampo il loro cuore pulsante, l’anima della squadra, tra Paredes, Cristante, Pellegrini. E uno come Rabiot, di grande esperienza, potrebbe solo che giovare alla mediana di De Rossi.

Qualità ma anche mentalità vincente, per una Roma che qualora dovesse fare sbarcare il francese nella capitale darebbe un’accelerata importantissima e colmerebbe certamente il gap con le prime della classe. Paredes permettendo – vista la rivalità tra Francia e Argentina – Rabiot sarebbe dunque finito nel radar della Roma, ma le richieste economiche del giocatore rimangono molto alte.