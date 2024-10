Questa è la nostra offerta e questo è l’aereo per te, vieni ad allenarci? Andrea Pirlo preso in contropiede | Manca solo la firma

Il tecnico ex Juve e Sampdoria è stato chiamato a sorpresa su una panchina, che gli darà la chance di rimettersi in gioco.

E’ passato più di un mese dall’addio di Andrea Pirlo alla panchina della Sampdoria. Il pessimo avvio della squadra ha infatti portato la società doriana ad esonerare il campione del mondo 2006, chiamando al suo posto Andrea Sottil.

Si è conclusa così in maniera tutt’altro che felice l’esperienza del Maestro alla guida dei blucerchiati dopo poco più di un anno. Una fine brutta, che fa riaffiorare l’ennesimo fallimento nella sua carriera da tecnico, che fino a qui sta avendo dei risvolti ben diversi rispetto a quella avuta da calciatore.

Tuttavia le chance per l’ex centrocampista sembrano non essere finite qui, e a breve potrà rimettersi in gioco. A quanto pare infatti un club gli ha offerto la propria panchina, in maniera quasi inaspettata, e adesso Pirlo è pronto a tornare in pista. Vediamo di quale squadra si tratta.

Nuova esperienza per Pirlo

A poche settimane dalla sua cacciata dalla Sampdoria, Andrea Pirlo è pronto a tornare in pista. E la chance di rimettersi in gioco nelle vesti di allenatore potrebbe arrivare dall’estero, dove un club pare realmente convinto ad affidargli la propria panchina.

Secondo alcune indiscrezioni riportata dal Mundo Deportivo, l’ex giocatore di Inter, Juve e Milan è stato contattato dal Rangers Galsgow, pluridecorata squadra scozzese che non sta vivendo un avvio di stagione semplice. Proprio per questa ragione infatti l’attuale allenatore Philippe Clement è in discussione, e al suo posto potrebbe arrivare proprio Pirlo.

Pirlo riflette su questa chance

Sebbene non sappiamo con assoluta certezza se Pirlo sia stato contattato realmente dal club di Galsgow, è probabile che l’allenatore stia riflettendo attentamente su questa proposta. La panchina in questione è molto calda, visto che la squadra è abituata a vincere, e anche per questo motivo si tratterebbe di un passo importante nella carriera dell’ex centrocampista.

Staremo a vedere dunque se il Maestro accetterà o meno questa offerta, tornando subito in gioco dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria. Non è da escludere che Pirlo voglia aspettare una nuova chiamata dall’Italia, per far vedere al nostro calcio di poter dire la sua anche come allenatore.