“Prendono Roberto Mancini”: se lo fa scappare in diretta | Nuova panchina in Serie A

L’ex ct della nazionale saudita sta per tornare in Serie A, come riportato dal recente annuncio ufficiale. Siederà su questa panchina.

Qualche giorno fa si è conclusa ufficialmente l’avventura di Roberto Mancini da commissario tecnico dell’Arabia Saudita. L’allenatore era da diverso tempo nel mirino della critica per i risultati non proprio eccellenti ottenuti dalla selezione, tanto che in una delle ultime uscite aveva litigato pesantemente con alcuni tifosi presenti sugli spalti.

La Federazione però, come detto non contenta di quanto fatto dalla nazionale, ha deciso di esonerarlo. Le due parti si sono subito accordate poi per la risoluzione del contratto, con l’ex tecnico di Inter e Manchester City che ha incassato una ricca buonuscita.

Conclusa la sua infelice esperienza araba però il Mancio sembra intenzionato a tornare in pista, e in questo senso nelle ultimissime ore sono arrivate delle novità davvero clamorose. Un annuncio ufficiale ha rivelato che Mancini allenerà un club di Serie A in un futuro molto prossimo.

Ecco dove allenerà Roberto Mancini

Non sono poche le squadre che stanno facendo fatica in questo avvio di stagione. Una di queste è senza ombra di dubbio la Roma. Nonostante una campagna acquisti ricca di nuovi innesti infatti la Magica non sta riuscendo ad ottenere i risultati prefissati ad inizio anno. Nemmeno il cambio di allenatore ha sortito gli effetti sperati.

Anche per questa ragione ai piani alti di Trigoria si sta pensando ad una nuova rivoluzione in panchina. Ivan Juric, che ha preso il posto di Daniele De Rossi, è a forte rischio, e diversi nomi stanno scalando le posizioni su una possibile candidatura. Uno di questi a quanto pare è proprio quello di Roberto Mancini. Ed è su di lui che di recente è arrivato l’annuncio ufficiale che certifica questo scenario incredibile.

L’annuncio che sorprende tutti

Nel corso della famosa trasmissione ‘Viva el Futbol’, Antonio Cassano ha parlato della situazione critica che si sta vivendo in casa romanista, e si è così espresso sul tema allenatore: ”De Rossi non deve accettare di tornare, spero la società prenda Mancini”.

Le parole di Fantantonio dunque quasi candidano Roberto Mancini sulla panchina della Roma. Staremo a vedere dunque come si evolveranno le cose e se l’ex calciatore, che ha militato anche nella Magica, sarà accontentato.