Come si legge su “Gds.it” la nuova ordinanza adottata dal Ministro dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. “Il provvedimento penalizzerebbe una giocatrice come Simona Halep, numero 2 al mondo e campionessa in carica di Wimbledon che non potrebbe più partecipare al Torneo di Palermo – ha sottolineato Palma -. Al di là del valore della tennista e del richiamo mondiale della sua partecipazione al primo torneo dopo la sospensione per la pandemia, abbiamo scritto al Ministro perchè siamo convinti che i protocolli sanitari adottati dalla Wta siano talmente rigidi e severi da garantire la sicurezza, non solo delle atlete, ma di tutti coloro i quali lavoreranno, a vario titolo, all’interno della manifestazione”. Il protocollo della Wta, infatti, impone alle giocatrici di effettuare un tampone 4 giorni prima della partenza per Palermo.