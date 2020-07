Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Brescia Diego Lopez ha le idee chiare per quel che riguarda il futuro di Mario Balotelli alle rondinelle. Alla domanda “Rivedremo Balotelli con la maglia del Brescia in queste ultime tre giornate?” risponde con un netto: «No! In queste ultime 3 partite giocheremo ancora in serie A, cercheremo di fare bene e giocheremo con chi sta meglio».