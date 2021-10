Oggi in programma 14 partite delle Qualificazioni ai mondiali 2022.

Tra queste Svizzera-Irlanda del Nord. Valida per il Gruppo C (con l’Italia), la partita inizia alle 20:45, si disputa allo “Stade de Genève” di Ginevra e viene trasmessa in TV in chiaro e gratuitamente sul Canale 20 di Mediaset. La gara è possibile vederla anche in streaming attraverso l’app Mediaset Play Infinity.

Ecco il programma odierno completo:

15:00 – Kazakistan – Bosnia Erzegovina (Gruppo D)

15:00 – Lituania – Bulgaria (Gruppo C)

18:00 – Azerbaigian – Irlanda (Gruppo A)

18:00 – Finlandia – Ucraina (Gruppo D)

18:00 – Georgia – Grecia (Gruppo B)

18:00 – Scozia – Israele (Gruppo F)

18:00 – Svezia – Kosovo (Gruppo B)

20:45 – Andorra – Inghilterra (Gruppo I)

20:45 – Faerøerne – Austria (Gruppo F)

20:45 – Lussemburgo – Serbia (Gruppo A)

20:45 – Moldavia – Danimarca (Gruppo F)

20:45 – Polonia – San Marino (Gruppo I)

20:45 – Svizzera – Irlanda del Nord (Gruppo D)

20:45 – Ungheria – Albania (Gruppo I)