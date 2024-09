Qualificazioni agli Europei. Oggi Norvegia-Italia U21, c’è Desplanches dal primo minuto

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle qualificazioni agli Europei.

L’Italia Under 21 si trova di fronte a una sfida cruciale nel percorso di qualificazione agli Europei che si terranno la prossima estate in Slovacchia. Con il portiere rosanero Desplanches nuovamente titolare, gli Azzurrini devono ottenere almeno quattro punti nelle ultime due gare per assicurarsi la qualificazione diretta, con sei punti che garantirebbero la tranquillità. Il rischio, in caso di risultati negativi, è dover passare attraverso i playoff o addirittura restare fuori dalla competizione.

La partita di stasera contro la Norvegia, a Stavanger, riveste un’importanza fondamentale. Gli scandinavi hanno tre punti di svantaggio rispetto all’Italia ma con una partita in meno, il che rende la sfida particolarmente delicata. L’Italia ha vinto l’incontro precedente contro la Norvegia (2-0 a Bolzano), ma un successo questa sera aumenterebbe enormemente le probabilità di qualificarsi direttamente, assicurando almeno il secondo posto nel girone. Un pareggio, invece, rinvierebbe la questione alla gara del 15 ottobre contro l’Irlanda, una squadra che, con una partita in meno e due punti di distanza, potrebbe teoricamente superare l’Italia.

Il tecnico Carmine Nunziata è consapevole delle difficoltà che attendono la sua squadra contro un avversario molto più competitivo rispetto a San Marino, battuto facilmente nell’ultima gara. Nunziata ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di giocare con determinazione e intensità per raggiungere l’obiettivo. Nonostante alcune assenze importanti, come quelle di Prati e Fazzini, il gruppo sembra in buone condizioni, e il tecnico ha già accennato a qualche possibile cambio di formazione rispetto alla partita precedente.

L’Italia non può permettersi di abbassare la guardia, soprattutto considerando che diversi giocatori sono diffidati e rischiano di saltare la sfida decisiva contro l’Irlanda. Tra questi, spiccano Coppola, Gnonto, Ndour, Fabbian e Bove, motivo per cui la gestione dei cartellini sarà cruciale per il prosieguo del torneo.

CT: Jalland

A disposizione: 13 Guddal, 12 Rugland Ree, 19 Hilm, 2 Braude, 9 Jatta, 15 Nypan, 11 Nordas, 22 Broholm.

Indisponibili: Oppegard.

Squalificati: –

Diffidati: Hansen-Aaroen, Hjelde.

CT: Nunziata

A disposizione: 12 Zacchi, 6 Ghilardi, 13 Kayode, 2 Zanotti, 17 Pisilli, 4 Bianco, 19 Raimondo, 6 Ghilardi.

Indisponibili: Prati, Fazzini.

Squalificati: –

Diffidati: Gnonto, Coppola, Ndour, Bove, Fabbian.