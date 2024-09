Corriere dello Sport: “Schillaci, condizioni gravi. L’affetto di Roby Baggio”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle condizioni di salute di Totò Schillaci.

Totò Schillaci, eroe delle “notti magiche” di Italia ’90, sta affrontando una fase molto delicata della sua vita, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo a causa di un peggioramento del tumore al colon con cui lotta da tempo. Le sue condizioni, secondo quanto riportato dalla direzione sanitaria, sono stazionarie ma ancora gravi. Nonostante la preoccupazione, l’affetto e la solidarietà nei confronti dell’ex campione sono travolgenti. Sui social, tantissimi messaggi di vicinanza sono arrivati da ex compagni di squadra, amici e tifosi, che ricordano le sue imprese e lo incoraggiano a non mollare.

Personaggi come Roberto Baggio e l’ex Ct Roberto Donadoni, che condivisero con Schillaci il cammino della nazionale nel Mondiale del 1990, hanno espresso il loro supporto, sottolineando la forza del quasi sessantenne campione. La città di Palermo, profondamente legata a Schillaci, si è unita in questo momento difficile, con molti tifosi che si sono radunati fuori dall’ospedale per dimostrare il loro affetto.

Tra i messaggi più sentiti, spicca quello di Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo e nipote di Schillaci, che ha scritto “Forza zio” sui social, accompagnato da cuori e mani giunte, un gesto di solidarietà familiare e affetto. Anche la moglie di Schillaci, Barbara, ha condiviso un messaggio simile, mentre Palermo, colpita dal destino di uno dei suoi figli più illustri, spera che Totò possa superare questa sfida difficile, così come ha fatto tante volte sul campo da gioco.