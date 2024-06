Qual. Mondiali 2026: Mali beffato al 90+5′, il Ghana vince 1-2. Solo panchina per Diakité, i risultati

Oggi, giovedì 6 giugno 2024, si è giocato in vari continenti: in Africa e in Asia per le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali, quelli del 2026. Serata importante anche per Salim Diakité, nonostante gli 0′ giocati. Il terzino di proprietà del club rosanero è stato convocato dalla nazionale del Mali e dunque ha assistito in panchina, in attesa di una chiamata che non è arrivata, della sfida contro il Ghana: terminata 1-1.

Di seguito i risultati dei match giocati questa sera (ore 21.00):

Algeria-Guinea 1-2 (Sylla 50’; Benrajhma 1-1; Camara 63’)

Benin-Rwanda 1-0 (Dodo 37’)

Egitto-Burkina Faso 2-1 (Trezeguet 3’,8’; Traorè 57’)

Mali-Ghana 1-2 (Doumbia 45’; Nuamah 58’; Ayew 90+4′)

Senegal-Congo 1-1 (Sarr 45’; Mayele 85’)