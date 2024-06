Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca altre certezze. De Sanctis al lavoro per dare a Dionisi un organico ambizioso, Brunori non è l’unico dubbio”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su De Sanctis che è pronto a costruire un Palermo ambizioso.

Il Palermo sta attraversando un periodo di profondo rinnovamento con la recente conclusione della fase di scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore, preparandosi ad avviare la seconda fase del progetto. Questa fase sarà dedicata alla costruzione della squadra in linea con le esigenze del tecnico appena nominato, Alessandro Dionisi, il quale, insieme al nuovo DS Morgan De Sanctis, è pronto a dare una nuova direzione alla squadra.

Futuro dell’Organico

Ci sono diversi punti chiave da considerare per quanto riguarda l’organico attuale del Palermo. Un quesito importante riguarda l’attaccante Matteo Brunori, che dopo tre stagioni fruttuose e 66 gol potrebbe sentirsi al termine di un ciclo a Palermo. Il suo contratto è valido fino al 2027, ma con l’interesse della Serie A sullo sfondo, la sua permanenza potrebbe essere in bilico.

Vecchi e Nuovi Giocatori

Il Palermo si appresta a mantenere alcuni giocatori chiave come Desplanches in porta, e in difesa Lucioni e Ceccaroni, quest’ultimo già allenato da Dionisi a Venezia. Anche Diakité, ora Over, sembra destinato a rimanere, mentre altri come Aurelio potrebbero essere ceduti in prestito. A centrocampo, sembra che ci sarà un ponte tra passato e futuro con la conferma di giocatori come Segre, Ranocchia e Stulac, quest’ultimo particolarmente vicino al tecnico per le esperienze passate.

Rientri e Valutazioni

Importanti saranno anche i rientri di giocatori come Damiani e Mancuso, entrambi desiderosi di dimostrare il loro valore in Serie B. Di Mariano, con contratto in scadenza nel 2025 e anch’esso ex giocatore sotto Dionisi a Venezia, è un altro giocatore la cui posizione sarà attentamente valutata.

Strategia di Costruzione

La strategia di costruzione della squadra richiederà una gestione attenta dell’elenco dei giocatori Over, dato che De Sanctis dovrà navigare le regole del campionato che limitano a 18 il numero massimo di giocatori Over in organico.

In conclusione, il Palermo si trova in una fase cruciale di transizione e ricostruzione. La collaborazione tra De Sanctis e Dionisi sarà determinante per plasmare il futuro del club, mirando a un ritorno in Serie A attraverso una gestione efficace sia del mercato che delle risorse interne. Con un mix di volti nuovi e giocatori esperti, il Palermo si prepara a una stagione ricca di sfide e opportunità.