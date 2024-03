Qual. Europei Under 21, le formazioni di Italia-Lettonia: c’è Desplanches dal 1′

Alle 18.15 l’Italia U21 del ct Nunziata scenderà in campo per affrontare la Lettonia, nel percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia nell’estate 2025. Gli Azzurrini guidano il gruppo da primi in classifica con 11 punti raccolti con 3 vittorie e 2 pareggi in 5 partite giocate finora.

Di seguito le formazioni ufficiali: c’è il rosanero Desplanches dal 1′.

ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Coppola, Calafiori, Ruggeri; Ndour, Casadei, Fabbian; Miretti; Colombo, Gnonto. Ct. Nunziata.

LETTONIA UNDER 21 (4-4-2): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Rascevskis, Anmanis, Melniks, Melkis; Lizunovs, Vapne. Ct. Basovs.