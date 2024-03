Palermo-Ranocchia, a Torino aumentano i rimpianti: il retroscena

Arrivato a gennaio, Ranocchia, ha subito impattato e dimostrato le sue qualità a Palermo. A Torino però, le prestazioni del centrocampista, non sono di certo passate inosservate e, di conseguenza, i rimpianti sono indubbiamente aumentati.

Secondo Caciomercato.it, infatti, in casa Juventus, appunto, i rimpianti sono aumentati soprattutto circa le modalità di trasferimento. Il Palermo l’ha infatti prelevato per 4 milioni di euro ma soprattutto senza aggiungere nessuna altra clausola e nessun diritto di re-compra o percentuale di rivendita. Il calciatore sembrerebbe anche già entrato nel mirino di alcuni club di A, ma intanto il Palermo si gode un calciatore di assoluta qualità in attesa del suo rientro dopo l’infortunio.