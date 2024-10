Qual. Euro U21, tra Italia e Irlanda termina 1 a 1: gli azzurrini volano in Slovacchia. Desplanches decisivo al 90′

Si conclude 1 a 1 il match di qualificazioni agli Europei U21 tra Italia e Irlanda. La gara viene sbloccata al 23′ dal gol di Casadei, che sfrutta il contropiede azzurro partito dopo il salvataggio di Bertola. Al 37′ i ragazzi di Nunziata sprecano la chance del raddoppio con Gnonto, autore dell’assist del vantaggio, il quale fallisce su calcio di rigore, dopo aver colpito anche una traversa nei minuti precedenti. Al 66′ pareggia l’Irlanda con Moran, sul cui tiro angolato Desplanches non può nulla. Il portiere rosanero, però, al 90′ è decisivo sul diagonale di Emakhu. Con questo pareggio gli azzurrini volano in Slovacchia da primi in classifica a quota 22, a +3 dalla Norvegia: gli scandinavi, a pari punti con gli irlandesi, volano ai playoff da secondi.

