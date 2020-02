Come già anticipato, il palermitano Giacomo Quagliata è un nuovo giocatore dell’Heracles che l’ha acquistato l’ultimo giorno di mercato dalla Pro Vercelli. Il sogno del giovane classe 2000 ha interessato molti, ma lo stesso ha raccontato a “Gianluca Di Marzio” di essere focalizzato sulla sua nuova esperienza in Olanda ma di aver il sogno di giocare per la squadra della propria città. Ecco qui di seguito le parole del giovane: «Il primo messaggio dopo la firma è stato alla mia famiglia e alla mia ragazza, poi ai miei amici. Io Palermo ce l’ho nel cuore e spero un giorno di poter giocare in Serie A con la maglia rosanero».