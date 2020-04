George Puscas, attaccante del Reading ed ex Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tuttomercatoweb.com”: «In Italia sono stato bene. È uno dei campionati più forti. Ma penso all’Inghilterra, al Reading, dove devo continuare a fare meglio. Poi si vedrà. Qui il calcio si vive in maniera molto intensa. I tifosi vanno sempre allo stadio, l’ambiente è bello, sto bene. In Italia il campionato è altrettanto bello ma più tattico, qui si pensa più a fare gol. Palermo? Lo sto seguendo. Risalirà, ne sono sicuro. La piazza merita, ce la farà».