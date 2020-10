Dopo la figuraccia di ieri sera, quando il volo da Wroclaw delle 20,25 si è trovato nell’imbuto creato da quello arrivato da Norimberga venti minuti prima, creando lunghe code e assembramenti per il tampone, stamattina, secondo quanto riporta “Gds.it”, la società di gestione Gesap ha convocato l’Asp, l’ufficio per i controlli di frontiera Usmaf, la polizia e la protezione civile per fare un punto sulle verifiche sanitarie imposte dal presidente della Regione Nello Musumeci con l’ordinanza di domenica.

L’ipotesi è la sospensione dei test sui passeggeri provenienti dall’estero fino a quando non ci saranno gli strumenti per farli in sicurezza.