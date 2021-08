Luis Fernandez , storico mister anche del PSG, a “L’Equipe” non ha fatto giri di parole: o si vince o sarà bancarotta per i parigini.

«Penso che il PSG non avrà problemi a vincere il campionato quest’anno», ha commentato l’ex tecnico. «Se non dovessero vincere quest’anno con quello che hanno speso dovranno dichiarare bancarotta (ride, ndr). Scherzi a parte, penso che se l’ambiente lascerà lavorare in pace Pochettino e il suo staff, a differenza di quanto fatto nei confronti di Tuchel, non avranno problemi», ha concluso Luis Fernandez.