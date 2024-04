PSG, asse con l’ex co-proprietario della Samp Radrizzani: club lancia due mesi di campi estivi in Italia

Come riportato da calcioefinanza.it, è nata una nuova partnership tra il Paris Saint-Germain e l’imprenditore Andrea Radrizzani per portare l’academy del club parigino in Italia. Il settore giovanile del PSG si trasferirà per due mesi in Italia a partire dal 10 giugno, portando un summer camp per ragazze e ragazzi dai 8 ai 17 anni.

Aser Media, rinomata per la sua esperienza nel mercato sportivo italiano, questi summer camp si svolgeranno in sette diversi complessi sportivi in tutto il Paese. Lo stesso Radrizzani ha dichiarato: «Sono entusiasta di introdurre per la prima volta in Italia la PSG Academy, simbolo di eccellenza nel calcio e marchio globale celebrato dai giovani. Questa iniziativa è guidata dalla nostra ambizione di avvicinare sempre più giovani al club, rafforzando il legame tra il Paris Saint-Germain e le future generazioni di tifosi del calcio italiano».