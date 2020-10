Oggi in centro a Palermo ci sarà la protesta da parte dei Centri Sociali e dei neofascisti per le chiusure emanate dal premier Conte con il nuovo Dpcm. I manifestanti, secondo quanto riporta “La Repubblica” s’incontreranno alle ore 16.00.

Di seguito le parole del leader locale di Forza Nuova, Massimo Ursino: “Se questo governo ispirato da poteri anti-popolari ed anti-nazionali come l’OMS, ci trascinerà alla rovina ed alla guerra sociale, sappia che troverà il popolo italiano pronto a combattere strada per strada, piazza per piazza, città per città per il riscatto della propria dignità e per un cambio di scenario politico, oggi più che mai necessario per le sorti di questo Paese”.





I manifestanti chiedono deroghe per la Sicilia al Dpcm. “La provincia autonoma di Bolzano ha accolto solo in parte il Dpcm e ha modificato le misure che non riteneva opportune. Lì dal giorno stesso della entrata in vigore del nuovo decreto, i bar chiudono alle 20 invece che alle 18 e i ristoranti possono stare aperti fino alle 23. In più i teatri e i cinema sono aperti e possono contenere fino a 200 persone. Se già adesso in Trentino Alto Adige fanno come vogliono, perché noi stiamo ancora aspettando il permesso dai signori a Roma? Chiediamo al Presidente, se ha intenzione di schierarsi dalla parte dei siciliani, di utilizzare lo Statuto Autonomo e chiediamo a tutti i palermitani di scendere in piazza domani, alle 18:00, al nostro fianco”.