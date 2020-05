Attraverso un video sulla pagina Facebook di Amici Rosanero, Carlo Amenta, il rappresentante scelto dall’azionariato, ha informato i tifosi dell’istituzione di un’imminente assemblea al quale parteciperanno tutte le componenti del Palermo. Ecco le sue parole:

“Toccherà a me andare ad ascoltare quello che il CdA avrà da dire. E’ un grande onore per me, ringrazio tutti voi – afferma Amenta -. Come sapete c’è stato qualche screzio all’interno della proprietà. A noi le polemiche sui social interessano molto poco. Continueremo a muoverci in maniera professionale.

L’avviso di convocazione non è ancora arrivato, ma ci hanno avvisato che l’assemblea dovrebbe tenersi in un giorno tra l’8 e il 10 giugno, probabilmente il 9. Subito dopo organizzeremo una riunione virtuale aperta solamente ai soci dell’azionariato popolare, nel quale spiegherò tutto ciò che mi verrà detto”. Di seguito il video di Amenta: