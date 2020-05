In base alla stima giornaliera della Johns Hopkins University, gli USA hanno registrato 1.225 nuovi decessi per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Sale dunque a oltre 102.000 il numero totale di morti nel Paese, che risulta essere il più colpito dalla pandemia. Molto seria è soprattutto la situazione in Brasile, che ha superato la Spagna con 27.878 morti.

I contagi in Brasile sono saliti a 438.238. E’ rimasto alquanto alto nelle ultime 24 ore l’aumento dei contagi (923.878, +45.000) e dei morti (48.508, +1.900) per la pandemia di Coronavirus, che sta raggiungendo il picco in America Latina.

Dopo il Brasile, la situazione più grave risulta essere in Perù, dove il numero dei casi è salito a 148.285 (+5.500) di cui 4.230 decessi, e in Cile, che ha 90.638 contagiati e 944 morti. Fra i Paesi con più di 5.000 casi di Covid-19 emerge il Messico, che è la quarta Nazione per contagi (81.400), ma seconda per numero di vittime (9.044).

Il Messico è seguito da Ecuador (38.571 e 3.334), Colombia (26.688 e 853), Repubblica Dominicana (16.531 e 488), Argentina (15.419 e 520), Panama (12.131 e 320) e Bolivia (8.387 e 293).