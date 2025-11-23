Giornale di Sicilia: “Primavera, pari che dà segnali: Palermo più vivo”

Nel suo resoconto da Carini, Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia racconta lo 0-0 tra Palermo Primavera e Monopoli come un punto che non sposta la classifica, ma qualcosa — sottolinea il cronista — potrebbe averla smossa dentro la squadra rosanero. Un pareggio senza reti, ma con segnali incoraggianti.

Come evidenzia Burgio sul Giornale di Sicilia, al Pasqualino si è visto un Palermo più vivo, più intenso e più ordinato rispetto alle ultime uscite. Un pareggio che non risolve il penultimo posto in classifica ma che, rispetto alla sconfitta precedente, restituisce un’identità più definita.

Le parole dell’allenatore Del Grosso — riportate da Vincenzo Burgio per il Giornale di Sicilia — fotografano bene il clima: «La squadra ha messo in campo una grinta encomiabile, dimostrando di avere voglia di lottare su ogni pallone. Ripartiamo da questo spirito e dall’unità del gruppo. Il cammino è difficile ma se ognuno di noi si mette in testa di superare questo momento allora potremo toglierci le nostre soddisfazioni».

Una sintesi che — come ribadisce Burgio sul Giornale di Sicilia — rispecchia la partita: più ordine, più carattere, equilibrio mantenuto contro un Monopoli solido e reduce dalla vittoria a Perugia. Il Palermo, pur non trovando il gol, ha concesso poco e ha provato a ripartire con convinzione.

Un punto che pesa poco in graduatoria ma che può valere qualcosa in prospettiva.