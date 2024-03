Primavera Palermo, pari in casa dell’Entella. Di Benedetto: «Molto soddisfatto della prestazione»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo Primavera che ha pareggiato contro l’Entella e riporta le parole di Di Benedetto.

La Primavera torna a casa con un punto: finisce 0-0 in Liguria con i rosa che fermano l’Entella. Una gara complicata quella che si è disputata ieri, giocata prevalentemente a centrocampo con le due compagini che hanno cercato in tutti i modi per eludere le difese avversarie ma senza successo.

«Molto soddisfatto della prestazione – dice il tecnico rosanero, Stefano Di Benedetto – l’Entella da anni fa la Primavera. Sapevamo di affrontare una squadra molto esperta ma abbiamo gestito bene la partita.

Grande organizzazione e ottime azioni, sfiorando il gol più volte. Diamo continuità a questo periodo, abbiamo personalità e coraggio, in campo non sembravamo una squadra di Primavera». Nel prossimo

match, che si giocherà fra due settimane, i rosanero ospiteranno il Napoli al Pasqualino di Carini.