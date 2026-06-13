Prima pagina Corriere dello Sport: “Scatta Palermo, c’è Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Altre notizie

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo, un kalashnikov per due assalti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Lautaro”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caccia al regista degli attentati. Allo Zen arruolati altri ragazzi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi disegna il Palermo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Emergenza racket, roghi e arresti”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Primo colpo alla Palermo del racket”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve rovesciata”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo su Marin”

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Prima pagina Tuttosport: “Toro, 3 offerte dagli Usa”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “C’è tutto il mondo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Caccia aperta ai criminali del racket”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Sos criminalità, appello al ministro “Subito più agenti nelle strade”

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Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Mancini lascia l’Al-Sadd ed è pronto a tornare in azzurro. Genoa, Baldanzi resta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Corriere dello Sport: “Avellino su Vasic e Gomes, il Catanzaro blinda Polito fino al 2028”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Corriere dello Sport: “Palermo su Romano della Roma. Il 18 luglio test contro l’Ingolstadt”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Corriere dello Sport: “Le Douaron in bilico, il Palermo cerca più gol. Moreo resta nei radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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Mondiale 2026, Brasile frenato dal Marocco: Vinicius evita il ko. Scozia ok all’esordio

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