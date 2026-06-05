Prima pagina Corriere dello Sport: “Fedeltà Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 6, 2026
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Per il portiere del Palermo rinnovo pronto

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La mia Inter ha sempre fame”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Italo Belga, l’audio che spacca la giunta”

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Prima pagina Tuttosport: “Per fortuna Pio esiste”

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Corriere dello Sport: “Sampdoria, si valuta il ritorno di Brunori. Palermo e attaccante verso l’addio”

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Di Marzio: “Palermo, idea Cassandro per rinforzare la difesa”

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