Intervenuto a Diretta Stadio-giovedì, in onda su Gold78, il presidente dell’Akragas, Giovanni Castronovo, ha confermato le voci di mercato che in queste settimane hanno circondato la sua squadra ed il Palermo. Voci di mercato che vorrebbero due giovani del Palermo fino ad adesso poco utilizzati, trattasi di Marong e Rizzo Pinna, andare a giocare in prestito proprio all’Akragas per ritrovare minutaggio. Ecco le parole del presidente della società di Agrigento: «Grazie al rapporto tra il nostro tecnico e la dirigenza rosanero, due settimane fa abbiamo fatto un sondaggio con il Palermo per sapere la loro disponibilità nel cedere Rizzo e Marong. I rosa hanno risposto che tutto dipende dalle loro mosse in entrata. Se i giocatori attualmente in rosa venissero confermati non se ne farebbe nulla. C’è anche da capire soprattutto la disponibilità dei giovani. Lunedì il mercato chiude e ad oggi non ho visto acquisti del Palermo, ritengo che non abbiano intenzione di cedere nessun giovane.

Conosco bene Marong perchè l’ho avuto alla Parmonval: apprezzo molto il ragazzo dal punto di vista tecnico e fisico ma soprattutto umano. E’ un bravissimo ragazzo, di poche parole ed educato e secondo me nel Palermo meriterebbe più spazio».