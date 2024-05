“Prendiamo Balotelli a giugno, arriva gratis”: l’annuncio arriva nel cuore della notte | Maglia n°45 pronta

Le recenti affermazioni annunciano la nuova esperienza per Super Mario, pronto a regalarsi un’ultima grande chance nella sua carriera.

E’ da sempre uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano. Talento innegabile, ma testa troppo calda. Mario Balotelli rimarrà con tutta probabilità una delle maggiori incompiute nel mondo di questo sport. I suoi mezzi fisici e tecnici straordinari non sono riusciti a fargli sostenere una carriera di alto livello a causa delle sue continue bravate. Giunto a 33 anni però Super Mario sta continuando a giocare.

L’ex attaccante di Inter e Milan infatti ha disputato l’ultima stagione tra le fila dell’Adana Demirspor nel campionato turco, facendo anche piuttosto bene dal punto di vista numerico. In 16 partite giocate infatti l’attaccante ha siglato 7 reti. Numeri positivi dunque, che potrebbero avergli aperto le porte di un’ultima grandissima occasione nel corso della sua carriera.

Di recente infatti un annuncio clamoroso ha svelato che il top club è pronto ad acquistare Balotelli a titolo gratuito. Una notizia da non credere dunque, che ha infiammato i tifosi, e che sta già iniziando a far mettere da parte alla società la maglia numero 45. Super Mario si appresta dunque a comporre una coppia da sogno con un altro centravanti di assoluto valore, che sta facendo già sognare la piazza.

Le parole sul futuro di Balotelli

Nella giornata di domenica Sergio Aguero e Mario Balotelli hanno guardato la partita decisiva per l’assegnazione del titolo in Premier League della loro ex squadra, il Manchester City (il quale ha vinto trionfando in campionato). Nel bel mezzo del match però il Kun ha fatto una clamorosa telefonata, dove ha proposto al Boca Juniors di prendere il calciatore italiano.

”Ciao Romi, sono con Balotelli e ti racconto che il suo sogno è quello di giocare con il Boca. A giugno si libera, ora è tutto tuo”. Queste le parole che l’ex calciatore argentino ha riferito al presidente degli Xeneizes Juan Roman Riquelme.

Balotelli-Boca, possibilità concrete?

A fine giugno il classe 1990 si libererà dal suo club attuale, visto il suo contratto in scadenza, e di conseguenza si è già messo alla ricerca di un nuovo club pronto a dargli una chance.

Al momento la possibilità di un trasferimento alla Bombonera sembra solo una provocazione lanciata da Aguero. Chissà però che la società argentina non ci rifletta per davvero, provando a comporre una coppia da sogno formata da Super Mario ed Edinson Cavani.