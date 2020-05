In Premier Legue ci sono tanti i calciatori ad essere impauriti dalla ripresa degli allenamenti e di quella, ancora eventuale, del campionato. Tra questo c’è anche Christian Kabasele. Intervenito ai microfoni di “Counter Attack”, il centrocampista del Watford ha espresso tutti i suoi dubbi sulla ripartenza quasi normale delle attività. Ecco le sue parole: «Non vorrei prendere parte agli allenamenti a pieno regime. Se la prossima settimana ricominciassero gli undici contro undici in allenamento, con i contatti tra noi, con tutti al centro sportivo, non sono certo di voler ricominciare».