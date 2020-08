L’emergenza Coronavirus continua a destare preoccupazione nel mondo del calcio e per questo motivo la Football Association ha disposto un ulteriore inasprimento delle sanzioni per chi non rispetterà le rigide disposizioni sanitarie nella prossima Premier League. Stando a quanto riferito da “Sky Sports”, l’arbitro potrà decidere di espellere un calciatore quando sarà certo che lo stesso “deliberatamente, e da distanza ravvicinata, tossisce in faccia ad un avversario o ad un ufficiale di gara”. Un gesto che varrà come “uso di linguaggio e/o gesti offensivi”. Mentre se il gesto non sarà ritenuto grave, l’arbitro potrà limitarsi ad estrarre un cartellino giallo per punire l’autore di “un comportamento antisportivo e che mostra una mancanza di rispetto per il gioco”.