Il Governo inglese ha dato l’ok per il passaggio alla “Fase 2” del piano di ripresa delle competizioni sportive, autorizzando il contatto fisico negli allenamenti. Nonostante l’autorizzazione, il livello di attenzione deve rimanere elevato. Gli sport individuali devono disporre di condizioni mediche altamente controllate per poter tornare ad allenarsi in gruppi a stretto contatto. Il governo ha sottolineato che la decisione di applicare le ultime linee guida sarà di competenza dei rispettivi club sportivi, dopo aver consultato atleti, allenatori e personale di supporto.

Ragion per cui, come riporta “gianlucadimarzio.com”, mercoledì 27 maggio è previsto un incontro tra i club della Premier League, nel quale le 20 squadre voteranno se riprendere o meno gli allenamenti a contatto. Le regole attualmente in vigore di distanziamento sociale non verranno del tutto accantonate, ma continueranno ad essere applicate durante i viaggi e le aree comuni dovrebbero rimanere chiuse. Per quanto riguarda gli attrezzi per gli allenamenti, sarà evitata la condivisione dove possibile. La ripresa della Premier League potrebbe avvenire il 19 giugno, ma alcuni club preferirebbero ripartire direttamente a fine giugno e si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.