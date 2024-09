Premier League: niente fuorigioco semi-automatico fino al 2025

La Premier League non introdurrà, con tutta probabilità, la tecnologia il fuorigioco semi-automatico (SAOT) fino all’anno prossimo.

All’inizio di quest’anno, i club hanno votato all’unanimità per adottare questa tecnologia. Tuttavia, durante la riunione degli azionisti della Premier League di giovedì, è emerso che il sistema SAOT non è ancora pronto. Potrebbe essere necessario attendere il 2025, sollevando interrogativi sulla possibilità di introdurlo in questa stagione.

Il SAOT elimina l’elemento manuale del posizionamento delle linee sui giocatori e sul livello del campo, rendendo il processo più veloce e preciso.