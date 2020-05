Sono giorni decisivi per la possibile ripresa della Premier League. Stando a quanto riferito da “Sky Sport”, il calcio inglese attende un segnale dal Governo e, proprio per questo motivo, avrebbe deciso di posticipare a lunedì prossimo la riunione inizialmente prevista questo venerdì. Il Primo Ministro Boris Johnson, infatti, non farà il punto sul lockdown nazionale prima di domenica. E la Premier intende riunirsi solo dopo gli aggiornamenti delle forze politiche.