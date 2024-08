Preliminari Europa League: Maccabi Tel Aviv e Petrocub trionfano contro Panevezys e TNS

Gli spareggi di Europa League disputati oggi hanno regalato emozioni e colpi di scena, definendo ulteriormente il quadro delle squadre che avanzeranno nella competizione.

Panevezys vs. Maccabi Tel Aviv

Nella gara delle 18.30, il Maccabi Tel Aviv ha avuto la meglio sul Panevezys con un risultato di 2-1. Il match ha visto gli ospiti imporsi grazie alle reti di Peretz e Turgeman. La partita è iniziata con un buon ritmo, e il Maccabi Tel Aviv ha trovato il vantaggio con Peretz, che ha sfruttato un’ottima occasione per portare la sua squadra in vantaggio. Successivamente, Turgeman ha raddoppiato, mettendo al sicuro il risultato. Il Panevezys, tuttavia, non si è arreso e ha accorciato le distanze con un gol di Gussias, che ha riacceso le speranze dei lituani, ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Petrocub vs. The New Saints (TNS)

Nell’incontro delle 19.00, il Petrocub ha ottenuto una vittoria di misura contro il TNS (The New Saints) grazie a un autogol di Davies. La partita, giocata in Moldavia, è stata molto equilibrata e combattuta. Il momento decisivo è arrivato quando Davies, nel tentativo di respingere un attacco avversario, ha deviato sfortunatamente la palla nella propria rete, regalando così il vantaggio e la vittoria al Petrocub. Nonostante gli sforzi del TNS per raddrizzare la partita, il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale.