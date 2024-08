Clamoroso in Champions League: arrestati due arbitri di Dinamo Kiev-Rangers. Il motivo

Momenti di Choc in casa Uefa in occasione del match di Champions League tra Dinamo Kiev e Rangers, match dei playoff in programma stasera alle ore 20:45. Bartosz Frankowski e Tomasz Musial, Var e Avar designati per la gara, sono stati arrestati a Lublino, ovvero dove verrà disputata la partita. I due fischietti, infatti, sono stati trovati con tasso alcolemico elevato e accusati di aver rubato un cartello stradale. La UEFA, dunque, ha subito cambiato la designazione arbitrale dopo aver appreso la notizia.

Continue Reading