Conference League: sorteggiati i playoff a Nyon. Il quadro completo (FOTO)

Si è svolto a Nyon, comune svizzero, il sorteggio dei playoff valevoli per la UEFA Conference League 2024/25. Le partite si svolgeranno il 22 (andata) e il 29 agosto (ritorno). Ecco il quadro completo:

PERCORSO CAMPIONI

Dinamo Minsk (BLR) / Lincoln Red Imps (GIB) vs. Ballkani (KOS) / Larne (NIR)

Ordabasy (KAZ) / Pyunik (ARM) vs. Celje (SVN) / Shamrock Rovers (IRL)

Vikingur Reykjavik (ISL) / Flora Tallinn (EST) vs. Santa Coloma (AND) / RFS (LVA)

Panevezys (LTU) / Maccabi Tel Aviv (ISR) vs. Petroclub (MDA) / New Saints (WAL)

Klaksvik (FRO) / Borac Banja Luka (BIH) vs. HJK (FIN) / Decic (M

PERCORSO PIAZZATE

Omonoia (CYP) / Fehervar (HUN) vs. Osijek (CRO) / PFC Zire (AZE)

Zurigo (SUI) / Vitoria (POR) vs. Botev Plovdiv (BUL) / Zrinjski Mostar (BIH)

Ilves Tampere (FIN) / Djurgarden (SWE) vs. Molde (NOR) / Cercle Brugge (BEL)

Brondby (DEN) / Legia (POL) vs. Auda (LVA) / Drita (KOS)

Fiorentina (ITA) vs. Ararat Armenia (ARM) / Puskas Akademia (HUN)

Noah (ARM) / AEK (GRE) vs. Ruzomberok (SVK) / Hajduk (CRO)

San Gallo (SUI) / Slask Wroclaw (POL) vs. Trabzonspor (TUR) / Rapid Vienna (AUT)

St. Mirren (SCO) / Brann (NOR) vs. Corvinul Hunedoara (ROU) / Astana (KAZ)

Ilves Tampere (FIN) / Djurgården (SWE) vs. Maribor (SVN) / Vojvodina (SRB)

Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) / Viktoria Plzeň (CZE) vs. Real Betis Balompié (ESP)

Lens (FRA) vs. Panathinaikos (GRE) / Ajax (NED)

Partizan (SRB) / Lugano (SUI) vs. Silkeborg (DEN) / Gent (BEL)

Maccabi Petah Tikva (ISR) / Cluj (ROU) vs. CSKA 1948 (BUL) / Pafos (CYP)

Chelsea (ENG) vs. Braga (POR) / Servette (SUI)

Rijeka (CRO) / Elfsborg (SWE) vs. Olimpija Ljubljana (SVN) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Copenhagen (DEN) / Baník Ostrava (CZE) vs. Kilmarnock (SCO) / Tromsø (NOR)

St Patrick’s Athletic (IRL) / Sabah (AZE) vs. Iberia 1999 Tbilisi (GEO) / İstanbul Başakşehir (TUR)

Häcken (SWE) / Paide Linnameeskond (EST) vs. Heidenheim (GER)