Preliminari Champions League: pari tra Malmo e Paok, il Midtjylland vince 2-0 contro il Ferencvaros

Le gare dei preliminari di Champions League disputate oggi alle ore 19 hanno offerto spettacolo e sfide avvincenti, con risultati che delineano un quadro sempre più chiaro delle squadre in corsa per la fase a gironi.

Malmo vs. PAOK

Il match tra Malmo e PAOK si è concluso con un pareggio spettacolare, 2-2. La partita ha visto alternarsi le emozioni con entrambe le squadre che hanno dimostrato grande determinazione. Gli svedesi del Malmo sono passati in vantaggio con un gol di Jansson, che ha sfruttato una buona occasione per portare i suoi avanti. Successivamente, Nanasi ha raddoppiato, aumentando le speranze dei tifosi di casa. Tuttavia, il PAOK non si è arreso e ha risposto con Taison, accorciando le distanze, e Baba, che ha siglato il gol del pareggio definitivo. La gara è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol della vittoria senza successo.

Midtjylland vs. Ferencvaros

Nell’altro incontro, il Midtjylland ha avuto la meglio sul Ferencvaros con un convincente 2-0. La squadra danese ha mostrato una prestazione solida e ha saputo capitalizzare le sue occasioni. Buksa ha aperto le marcature, mettendo subito in discesa la partita per i padroni di casa. Successivamente, Franculino ha raddoppiato, chiudendo di fatto la gara e assicurando al Midtjylland una vittoria importante. Il Ferencvaros ha tentato di reagire, ma la difesa del Midtjylland ha retto bene, mantenendo il vantaggio fino al fischio finale.